Recovery | Rosato | ' non si può decidere in tre o quattro chiusi in uno stanzino' **

Roma, 9 dic (Adnkronos) - "Serve rispetto per quest'aula, è inutile dire le cose con i giornali e le interviste e non qui. Una leadership non è la fortunata coincidenza di trovarsi al momento giusto al posto giusto, ma saper mettere insieme cose, persone, idee, tenere insieme maggioranza e opposizione". Lo ha detto Ettore Rosato, in Aula alla Camera, rivolgendosi al premier Conte. "Non ci si può chiudere in uno stanzino e decidere in tre o quattro. Non esiste. Come non esiste che si commissarino ministri e Pubblica amministrazione. E' la fatica della democrazia, che noi dobbiamo fare -ha aggiunto il presidente di Italia viva-. Questo governo deve fare la sua parte con senso di responsabilità e sapendo che i poteri straordinari affidati in tempo straordinario vanno utilizzati con straordinaria saggezza e senso dello ..."

Di Maio: "Sul Mes prevalso senso di responsabilità del M5s", mentre sul Recovery rimane l'opposizione di Italia Viva alla cabina di regia ...

Conte e l'esercito di consulenti per il Recovery..

Conte vorrebbe costruirsi un vero governo nel governo, un comitato esecutivo che risponde al Ciae (Il Comitato interministeriale degli affari europei), quindi due livelli di separazione dal Consiglio ...

