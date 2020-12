Recovery: Conte, 'si sta aprendo spiraglio su veto Polonia e Ungheria' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Vi anticipo, doverosamente ma con la massima cautela, che nelle ultimissime ore sembrerebbe aprirsi uno spiraglio positivo sul negoziato" con Polonia e Ungheria sul veto posto dai due paesi sul Next Generation Eu. "Invito alla cautela perché fino alla fine... Attendiamo di leggere una dichiarazione condivisa sulla condizionalità, ma non possiamo assolutamente rinunciare a quanto già riconosciuto e affermato sul tema, sarebbe assolutamente compatibile con gli obiettivi e i principi già affermati". Lo annuncia il premier Giuseppe Conte in Aula al Senato, durante le dichiarazioni sul prossimo Consiglio Europeo del 10 e undici dicembre. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "Vi anticipo, doverosamente ma con la massima cautela, che nelle ultimissime ore sembrerebbe aprirsi unopositivo sul negoziato" consulposto dai due paesi sul Next Generation Eu. "Invito alla cautela perché fino alla fine... Attendiamo di leggere una dichiarazione condivisa sulla condizionalità, ma non possiamo assolutamente rinunciare a quanto già riconosciuto e affermato sul tema, sarebbe assolutamente compatibile con gli obiettivi e i principi già affermati". Lo annuncia il premier Giuseppein Aula al Senato, durante le dichiarazioni sul prossimo Consiglio Europeo del 10 e undici dicembre.

