Neymar, che numeri in questa Champions: cinque gol nelle ultime tre partite (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Neymar sera trascinando il Paris Saint Germain in questa Champions. Oggi è già andato in gol due volte, e il primo tempo di PSG-Basaksehir si è appena concluso. Il fantasista brasiliano ha fatto doppietta e ha lasciato il rigore del 3-0 a Mbappé. Sulla qualificazione dei parigini agli ottavi, Neymar ha impresso il marchio del suo talento: gol al Lipsia nel successo per 1-0; doppietta al Manchester United nel 3-1 a Old Trafford; doppietta stasera nel giro di 17 minuti. Foto. Twitter Psg L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

