Napoli, il Covid uccide un altro dottore: muore medico del Loreto Mare (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ennesima vittima di Covid tra i medici campani in questa seconda ondata. Oggi all’alba si è spento a 60 anni Stefano Simpatico, neurochirurgo dell’Ospedale Loreto Mare molto conosciuto sia all’interno della struttura sanitare che all’esterno. Napoli, muore per Covid il dottore Stefano Simpatico Le condizioni del medico si sono aggravate improvvisamente dopo che aveva contraffo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ennesima vittima ditra i medici campani in questa seconda ondata. Oggi all’alba si è spento a 60 anni Stefano Simpatico, neurochirurgo dell’Ospedalemolto conosciuto sia all’interno della struttura sanitare che all’esterno.perilStefano Simpatico Le condizioni delsi sono aggravate improvvisamente dopo che aveva contraffo L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Leaderdelsettor : RT @Adnkronos: #Covid #Napoli, si riuniscono per la #tombola: multate in 8 - tusciaweb : Violano le misure anti-Covid e si incontrano per giocare a tombola Napoli - Nonostante le restrizione stabilite da… - Napoliflash24 : Napoli: parcheggi Anm per tamponi rapidi Covid - - MarDeiSargassi : #Rubriche - Maddalena ha 97 anni ed è ricoverata al #Cotugno. Maddalena ha i capelli bianchi e il mondo la guarda c… - GuglielmoIavaro : RT @Adnkronos: #Covid #Napoli, si riuniscono per la #tombola: multate in 8 -