Musica | addio a Camilla Wicks | violinista prodigio con un' abbagliante carriera giovanile

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) New York, 9 dic. - (Adnkronos) - La musicista statunitensecon un', è morta a Weston, in Florida, all'età di 92 anni. La notizia della scomparsa, a funerali avvenuti, è stata pubblicata dal "New York Times". Debuttò all'età di 7 anni con il Concerto n. 4 di Mozart e a 8 anni eseguì il Concerto n. 1 di Bruch e l'anno successivo il Concerto n. 1 di Paganini. All'età di 10 anni, nel 1938iniziò a studiare con Louis Persinger alla Juilliard School di New York, per poi perfezionarsi con Henri Temianka. Nel 1942esordì con la New York Philharmonic e da allora si esibì regolarmente con grandi direttori d'orchestra (Walter, Reiner, Stokowski, Rodzinski, Ehrling), ...