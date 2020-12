Iran: Rohani, 'tornare al Jcpoa non richiede negoziati ma determinazione' (2) (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Adnkronos) - Per fare questo, ha aggiunto il presidente Iraniano, "non serve tempo o negoziati, torniamo entrambi (all'accordo, ndr) - quando dico entrambi intendo anche il 4+1, non solo l'America. Se arriva l'America, diventerà 5+1". "Abbiamo sempre annunciato che le nostre misure sono reversibili. Potrebbero entrare in funzione 10mile centrifughe e, se lo desideriamo, potremmo spegnerle tutte in un'ora - ha concluso Rohani - Se i Paesi del gruppo 4+1 o 5+1 rispetteranno i loro impegni, faremo lo stesso". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Adnkronos) - Per fare questo, ha aggiunto il presidenteiano, "non serve tempo o, torniamo entrambi (all'accordo, ndr) - quando dico entrambi intendo anche il 4+1, non solo l'America. Se arriva l'America, diventerà 5+1". "Abbiamo sempre annunciato che le nostre misure sono reversibili. Potrebbero entrare in funzione 10mile centrifughe e, se lo desideriamo, potremmo spegnerle tutte in un'ora - ha concluso- Se i Paesi del gruppo 4+1 o 5+1 rispetteranno i loro impegni, faremo lo stesso".

Iran-Siria: Rohani, sosterremo sempre Damasco "fino alla vittoria finale"

Il presidente dell'Iran, Hassan Rohani, ha confermato che le relazioni fra il suo paese e la Siria sono "fraterne" e "strategiche", ...

