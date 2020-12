Insulto choc al Gf: "E anche p..." - (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Novella Toloni L'offesa che la contessa De Blanck ha rivolto alla showgirl nell'ultima diretta ha scatenato una dura polemica sui social e ora in molti chiedono la sua esclusione dallo studio "Una falsa, un'ipocrita, una bugiarda e pure una pu****a". La frase pronunciata dalla contessa De Blanck nell'ultima diretta del Grande Fratello Vip sta provocando un vero e proprio terremoto sui social. Da giorni sul web non si parla d'altro che dell'offesa che l'ex coinquilina ha rivolto a Stefania Orlando. Una parola che ai telespettatori e ai più sarebbe sfuggita durante la diretta di lunedì scorso, ma che non è passata inosservata al popolo del web. Nell'ultima diretta del Grande Fratello Vip Patrizia De Blanck ha avuto un duro sfogo nei confronti della Orlando. Davanti alle telecamere la contessa non ha usato parole gentili verso Stefania definendola bugiarda e ipocrita. ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Novella Toloni L'offesa che la contessa De Blanck ha rivolto alla showgirl nell'ultima diretta ha scatenato una dura polemica sui social e ora in molti chiedono la sua esclusione dallo studio "Una falsa, un'ipocrita, una bugiarda e pure una pu****a". La frase pronunciata dalla contessa De Blanck nell'ultima diretta del Grande Fratello Vip sta provocando un vero e proprio terremoto sui social. Da giorni sul web non si parla d'altro che dell'offesa che l'ex coinquilina ha rivolto a Stefania Orlando. Una parola che ai telespettatori e ai più sarebbe sfuggita durante la diretta di lunedì scorso, ma che non è passata inosservata al popolo del web. Nell'ultima diretta del Grande Fratello Vip Patrizia De Blanck ha avuto un duro sfogo nei confronti della Orlando. Davanti alle telecamere la contessa non ha usato parole gentili verso Stefania definendola bugiarda e ipocrita. ...

infoitcultura : Gf Vip, a Stefania Orlando in lacrime dopo l'insulto choc: «Sei una pu*****». Fan furiosi: «Prendete provvedimenti» - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Gf Vip, a Stefania Orlando in lacrime dopo l'insulto choc: «Sei una pu*****». Fan furiosi: «Prendete provvedimenti» htt… - MaraMantoani : Gf Vip, l'insulto choc a Stefania Orlando: «Sei una putt***». Lei scoppia a piangere. Fan furiosi: «Prendete provve… - ilmessaggeroit : Gf Vip, a Stefania Orlando in lacrime dopo l'insulto choc: «Sei una pu*****». Fan furiosi: «Prendete provvedimenti» - SmorfiaDigitale : Gf Vip, l'insulto choc a Stefania Orlando: Sei una putt*** . Lei scoppia a piang... -