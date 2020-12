Grande Fratello Vip, attimi di terrore: brutta caduta, arriva l’ambulanza? (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Un concorrente del Grande Fratello Vip sarebbe stato protagonista di una brutta caduta avvenuta in casa. Ecco che cosa è successo. Brusca caduta per una concorrente del Grande Fratello Vip, che è scivolata di peso per terra. Questa ultima edizione del reality show sta davvero spopolando e il pubblico dimostra di apprezzare moltissimo la trasmissione. Leggi su youmovies (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Un concorrente delVip sarebbe stato protagonista di unaavvenuta in casa. Ecco che cosa è successo. Bruscaper una concorrente delVip, che è scivolata di peso per terra. Questa ultima edizione del reality show sta davvero spopolando e il pubblico dimostra di apprezzare moltissimo la trasmissione.

trash_italiano : #GFVIP: dopo gli spagnoli, arrivano anche i brasiliani a salvare Adua Del Vesco - redazioneiene : Abbiamo fatto piangere Matilde Brandi! Il suo sogno di incontrare Tom Cruise si è trasformato in un incubo con tant… - QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, ecco perché Patrizia De Blanck ha offeso Tina Cipollari - infoitcultura : Grande Fratello Vip, il marito di Stefania Orlando contro il programma: 'Pensavo non giocassero così con le persone' -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Il marito di Stefania Orlando contro il GF Vip: lo sfogo di Simone Gianlorenzi Tv Fanpage Grande Fratello Vip, attimi di terrore: brutta caduta, arriva l’ambulanza?

Un concorrente del Grande Fratello Vip sarebbe stato protagonista di una brutta caduta avvenuta in casa. Ecco che cosa è successo. Brusca caduta per una concorrente del Grande Fratello Vip, che è ...

L'ex di Selvaggia Roma: "Non è stata abbandonata dal padre, ha inventato tutto"

Francesco Chiofalo attacca la sua ex Selvaggia Roma, oggi concorrente del "Grande Fratello Vip". La ragazza, nel corso dell'ultima puntata del rality show condotto da Alfonso Signorini, aveva parlato ...

Un concorrente del Grande Fratello Vip sarebbe stato protagonista di una brutta caduta avvenuta in casa. Ecco che cosa è successo. Brusca caduta per una concorrente del Grande Fratello Vip, che è ...Francesco Chiofalo attacca la sua ex Selvaggia Roma, oggi concorrente del "Grande Fratello Vip". La ragazza, nel corso dell'ultima puntata del rality show condotto da Alfonso Signorini, aveva parlato ...