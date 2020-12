Exor insieme a Hermes per sviluppo brand lusso cinese Shang Xia

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Teleborsa) –e Hermès International annunciano un accordo per accompagnareXia, una delle prime società cinesi nel settore deldi alta gamma, nella sua prossima fase diinvestirà circa 80 milioni di euro inXia attraverso un aumento di capitale riservato, che permetterà di acquisire la quota di maggioranza della Società. Hermès, che ha accompagnato con successoXia nella sua prima fase di, rimarrà come azionista rilevantee alla fondatrice Jiang Qiong Er. L’investimento, che si prevede sarà perfezionato entro la fine del 2020, comporterà per Hermès una plusvalenza straordinaria pari a circa 80 milioni di euro. Axel Dumas, Presidente Esecutivo di ...