Endometriosi | Whoopi Goldberg | ' Nessuno prende questa malattia sul serio'

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tre milioni di donne in Italia sono affette da, unacronica dolorosa e con effetti spesso debilitanti. Nonostante sia così diffusa nel nostro Paese è in realtà poco conosciuta ...

Ultime Notizie dalla rete : Endometriosi Whoopi

Dituttounpop

Tre milioni di donne in Italia sono affette da endometriosi, una malattia cronica dolorosa e con effetti spesso debilitanti. Nonostante sia così diffusa nel nostro Paese è in realtà poco conosciuta ...In Italia sono già tre milioni le donne affette da Endometriosi, malattia cronica e dolorosa che però resta invisibile e ancora particolarmente sconosciuta. A fare luce sui reali effetti della patolog ...