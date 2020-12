Diletta Leotta | vola come una farfalla e in rosso diventa una bomba

(Di mercoledì 9 dicembre 2020)super sexy con un vestito total red. Per la prima volta è una questione di gravità. Ecco il regalo che ha fatto ai fanè una delle conduttrici televisive e speaker radiofoniche più seguite sui social network, ogni foto pubblicata sul suo profilo Instagram conta migliaia e migliaia di like. Possiamo definire la conduttrice una “bella che balla, e pure bene“, perché è una donna dedita 24 ore su 24 al lavoro. Il weekend lo passa tra un campo da calcio e l’altro mentre durante la settimana la troviamospeaker di Radio 105 assieme a Daniele Battaglia. La conduttrice televisiva ha da poco chiuso con l’ex fidanzato Daniele Scardina, il quale ha confessato a La Gazzetta dello Sport: “Conho avuto un amore grandissimo, ma adesso mi ...

zazoomblog : Scardina: “Con Diletta Leotta vero amore non escludo un ritorno di fiamma” - #Scardina: #Diletta #Leotta #amore - Fantacalcio : Toretto e Diletta Leotta di nuovo insieme? 'Mai dire mai' - ZiROMELU : Tra 4 milioni di anni farò un orgia con lana rhoodes, ester exsposito e diletta leotta. - zazoomblog : Diletta Leotta. Ritorno di fiamma con Daniele Scardina? Cosa dice lui - #Diletta #Leotta. #Ritorno #fiamma - trashtvstellare : Diletta Leotta e Daniele Scardina sono tornati insieme? Lui svela la verità -

Ultime Notizie dalla rete : Diletta Leotta

In un’intervista per la Gazzetta dello Sport, Daniela Scardina ha parlato del suo futuro e ha fatto chiarezza sul rapporto con Diletta Leotta.Grande successo per l'edizione ibrida del WMF2020 che ha trattato i temi più caldi dell'attualità legata all'innovazione e alla trasformazione digitale.