Dalla Romania: «Non è la voce di Coltescu, ma di Sovre che dice "negru"» (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ci sarebbe un ribaltamento sulla situazione di Sebastian Coltescu, il quarto uomo accusato di razzismo durante la gara di ieri tra il Psg e il Ba?ak?ehir. Il portale Fanatik infatti avrebbe riascoltato gli audio circolati insieme ad alcuni ex arbitri rumeni e risulterebbe che la voce in questione non sarebbe quella di Coltescu bensì quella di Sovre, il guardalinee. Secondo quanto ricostruito fino ad ora il quarto uomo avrebbe utilizzato un espressione rumena, "negru", che significa negro, per rivolgersi ad alcuni calciatori del Ba?ak?ehir, Pierre Webo e Demba Ba. Ma le registrazioni audio e i video riporterebbero, secondo Fanatik, due diverse voci, una delle quali sarebbe Coltescu, mentre l'altra, quella che direbbe "negru" sarebbe quella di ...

