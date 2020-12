Conte non risponde a Capello che lo attacca: “Non aveva piano B contro lo Shakhtar e fa battute” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il tecnico dell'Inter Antonio Conte molto amareggiato dopo l'uscita di scena dalle coppe. E quando arriva ai microfoni di Sky è un vero show. Ribatte a muso duro a chi fa delle domande sul match con gli ucraini e quando arriva il turno di Fabio Capello, ex allenatore di Milan, Real, Roma e Juve, fa scena muta. Capello ci resta male e dopo poco gli chiede: "Ma visto che dici che lo Shakhtar ha cambiato il modulo, ma l'Inter non aveva un piano B? Luis Castro ce lo aveva...". Conte ha risposto che il piano B l'aveva ma non può dirlo in tv. La chiosa finale di Capello: "Ha fatto la battuta Conte che dovrebbe rispondere serenamente anche quando non si vince per rispetto di ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il tecnico dell'Inter Antoniomolto amareggiato dopo l'uscita di scena dalle coppe. E quando arriva ai microfoni di Sky è un vero show. Ribatte a muso duro a chi fa delle domande sul match con gli ucraini e quando arriva il turno di Fabio, ex allenatore di Milan, Real, Roma e Juve, fa scena muta.ci resta male e dopo poco gli chiede: "Ma visto che dici che loha cambiato il modulo, ma l'Inter nonunB? Luis Castro ce lo...".ha risposto che ilB l'ma non può dirlo in tv. La chiosa finale di: "Ha fatto la battutache dovrebbere serenamente anche quando non si vince per rispetto di ...

