Con Dad meno alunni con disabilità a lezione | -23%

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Con la didattica a distanza diminuisce la partecipazione deglicon: tra aprile e giugno 2020, oltre il 23% deglicon(circa 70mila) non ha preso parte alle lezioni, quota che cresce nelle regioni del Mezzogiorno dove si attesta al 29%. Una su quattro le scuole carenti di postazioni informatiche per glicon. È quanto emerge dal report dell’Istat “L’inclusione scolastica deglicon- A.S. 2019-2020”. Le politiche di inclusione attuate negli anni hanno favorito un progressivo aumento della partecipazione - spiega l’Istat nel report -: nell’anno scolastico 2019/2020 gliconche frequentano le scuole italiane sono quasi 300 mila (pari ...