Bonus bici, ultime ore per chiedere il rimborso per gli esclusi dal click day (Di mercoledì 9 dicembre 2020) ultime ore per chiedere il Bonus bici, riattivato fino al 9 dicembre dopo il famoso click day di novembre e l’esaurimento dei fondi messi a disposizione per gli utenti. La corsa al Bonus mobilità ha lasciato a bocca asciutta circa 300mila utenti che hanno acquistato bici o monopattini dal 4 maggio in poi, ma che non sono riusciti ad assicurarsi il rimborso al 60% entro il limite massimo di 500 euro nel famigerato click day del 3 novembre. I malfunzionamenti del portale e l’immediato esaurimento dei fondi a disposizione hanno portato il governo a procedere con una seconda chiamata che, appunto, scade alla mezzanotte di oggi. Bonus bici, cosa fare entro il 9 dicembre Fino alle 23.59 del 9 dicembre chi ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 9 dicembre 2020)ore peril, riattivato fino al 9 dicembre dopo il famosoday di novembre e l’esaurimento dei fondi messi a disposizione per gli utenti. La corsa almobilità ha lasciato a bocca asciutta circa 300mila utenti che hanno acquistatoo monopattini dal 4 maggio in poi, ma che non sono riusciti ad assicurarsi ilal 60% entro il limite massimo di 500 euro nel famigeratoday del 3 novembre. I malfunzionamenti del portale e l’immediato esaurimento dei fondi a disposizione hanno portato il governo a procedere con una seconda chiamata che, appunto, scade alla mezzanotte di oggi., cosa fare entro il 9 dicembre Fino alle 23.59 del 9 dicembre chi ...

reygarbernal : RT @Italia_Notizie: Bonus bici, ultimo giorno per fare domanda. Gli esclusi del click-day possono sperare - skiud : @__marcovitale__ Si si io non mi riferivo solo al cashback ma anche al bonus bici, vacanze e persino al reddito di cittadinanza - Italia_Notizie : Bonus bici, ultimo giorno per fare domanda. Gli esclusi del click-day possono sperare - sole24ore : Bonus bici, ultimo giorno per fare domanda. Gli esclusi del click-day possono sperare - pirata_21 : Finalmente sono riuscito a farlo dalla app! Ho attivato il bonus bici!! #CashbackDiStato #cashback #IOapp -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus bici Bonus bici, ultime ore per le domande di rimborso per gli esclusi del click day: finora richieste per 33 milioni la Repubblica Bonus bici, ultimo giorno per fare domanda. Gli esclusi del click-day possono sperare

Ultime ore per pre-registrarsi sul sito www.buonomobilita.it: misura rivolta chi ha acquistato una bici o un monopattino tra il 4 maggio e il 2 novembre ...

Velocità a due ruote

È la bicicletta il mezzo di trasporto del momento. Se la sensibilità ecologista aveva già iniziato a spingere in direzione delle due ruote, l’emergenza sanitaria ora sta facendo il resto. La scarsa di ...

Ultime ore per pre-registrarsi sul sito www.buonomobilita.it: misura rivolta chi ha acquistato una bici o un monopattino tra il 4 maggio e il 2 novembre ...È la bicicletta il mezzo di trasporto del momento. Se la sensibilità ecologista aveva già iniziato a spingere in direzione delle due ruote, l’emergenza sanitaria ora sta facendo il resto. La scarsa di ...