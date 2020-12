Trento-Modena, Superlega 2020/2021: data, orario, diretta tv e streaming (Di martedì 8 dicembre 2020) La Itas Trentino ospita la Leo Shoes Modena: ecco data, orario e come vedere in diretta tv e streaming il recupero della quinta giornata di andata della Superlega 2020/2021. Dopo la prestazione sottotono contro Vibo Valentia, i Canarini cercano subito il riscatto per migliorare la settima piazza in classifica. D’altra parte, anche Trento va a caccia di punti per scalare posizioni, con diversi match ancora da recuperare. L’appuntamento è per mercoledì 9 dicembre alle ore 19:30. La partita sarà visibile in diretta streaming su Eleven Sports, oltre che su MyCujoo e sul canale YouTube Eleven Sports. Inoltre, Sportface offrirà una diretta testuale con aggiornamenti minuto ... Leggi su sportface (Di martedì 8 dicembre 2020) La Itas Trentino ospita la Leo Shoes: eccoe come vedere intv eil recupero della quinta giornata di andella. Dopo la prestazione sottotono contro Vibo Valentia, i Canarini cercano subito il riscatto per migliorare la settima piazza in classifica. D’altra parte, ancheva a caccia di punti per scalare posizioni, con diversi match ancora da recuperare. L’appuntamento è per mercoledì 9 dicembre alle ore 19:30. La partita sarà visibile insu Eleven Sports, oltre che su MyCujoo e sul canale YouTube Eleven Sports. Inoltre, Sportface offrirà unatestuale con aggiornamenti minuto ...

