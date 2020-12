Trasporto aereo: Iata, domanda giù di oltre il 70% a ottobre (Di martedì 8 dicembre 2020) Milano, 8 dic. (Adnkronos) - La ripresa della domanda dei passeggeri nel Trasporto aereo è stata "deludente" nel mese di ottobre. Lo rileva Iata, la International Air Transport Association, che calcola una domanda totale in discesa del 70,6% rispetto a ottobre 2019. E' soltanto "un miglioramento modesto" rispetto al 72,2% registrato a settembre. Ancora peggio la domanda di voli da parte di passeggeri internazionali, che è diminuita a ottobre dell'87,8% rispetto allo stesso mese del 2019, dal calo dell'88% registrato a settembre. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020) Milano, 8 dic. (Adnkronos) - La ripresa delladei passeggeri nelè stata "deludente" nel mese di. Lo rileva, la International Air Transport Association, che calcola unatotale in discesa del 70,6% rispetto a2019. E' soltanto "un miglioramento modesto" rispetto al 72,2% registrato a settembre. Ancora peggio ladi voli da parte di passeggeri internazionali, che è diminuita adell'87,8% rispetto allo stesso mese del 2019, dal calo dell'88% registrato a settembre.

