Sci alpino, gare di Val d’Isere e Courchevel a rischio per la neve! Il maltempo non dà tregua (Di martedì 8 dicembre 2020) “Purtroppo le previsioni meteorologiche destano qualche preoccupazione, con nevicate attese sin da domani e per tutti i giorni di gara“: con questa frase il sito ufficiale della FISI getta un’ombra sulla disputa delle prove cronometrate e delle gare veloci maschili della Coppa del Mondo di sci alpino maschile a Val d’Isere, in Francia, da domani, mentre le donne, nel fine settimana saranno impegnate nello stesso Paese, ma a Courchevel, in due slalom giganti. Le previsioni però, anche in questo caso, non sono ottime. Secondo quanto riportato da “Meteo.it“, infatti, a Val d’Isere è previsto domani e giovedì, giornate riservate alle prime due prove cronometrate della discesa, cielo coperto, mentre venerdì e sabato, giornate riservate all’ultima prova cronometrata ed alla gara di discesa libera, si ... Leggi su oasport (Di martedì 8 dicembre 2020) “Purtroppo le previsioni meteorologiche destano qualche preoccupazione, con nevicate attese sin da domani e per tutti i giorni di gara“: con questa frase il sito ufficiale della FISI getta un’ombra sulla disputa delle prove cronometrate e delleveloci maschili della Coppa del Mondo di scimaschile a Val, in Francia, da domani, mentre le donne, nel fine settimana saranno impegnate nello stesso Paese, ma a, in due slalom giganti. Le previsioni però, anche in questo caso, non sono ottime. Secondo quanto riportato da “Meteo.it“, infatti, a Valè previsto domani e giovedì, giornate riservate alle prime due prove cronometrate della discesa, cielo coperto, mentre venerdì e sabato, giornate riservate all’ultima prova cronometrata ed alla gara di discesa libera, si ...

