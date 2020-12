SBK | Igora Drive | la ' riserva russa' per il 2021

Ultime Notizie dalla rete : SBK Igora

Corse di Moto

Il calendario delle derivate di serie è già uscito ma, come precisato, è provvisorio. Il circuito costruto a nord di San Pietroburgo potrebbe subentrare ad aventuali defezioni ed ospiterà pure la Moto ...Ci sono alte probabilità che neanche nel 2021 il Mondiale Superbike corra in Germania. Possibile un appuntamento in Russia all'Igora Drive.