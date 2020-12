Rimini, incendio nella notte in un residence: morta 37enne, si era rifugiata in bagno (Di martedì 8 dicembre 2020) È stata trovata senza vita nel bagno dove si era rifugiata per sfuggire alle fiamme provocate dall’incendio divampato a Rimini nel residence dove alloggiava. Una donna di 37 anni è morta nella propria abitazione la scorsa notte: era circa l’una di oggi, martedì 8 dicembre 2020, quando il rogo è divampato al secondo piano del residence Capodoglio di via Nicolini, in zona San Giuliano. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti oltre ai mezzi dei Vigili del fuoco anche i sanitari del 118 e le volanti della polizia. Nulla da fare, però, per la vittima. Leggi anche >> Napoli, bimba di 6 mesi salvata dalla Sma con il farmaco più costoso al mondo Rimini incendio in residence: ... Leggi su urbanpost (Di martedì 8 dicembre 2020) È stata trovata senza vita neldove si eraper sfuggire alle fiamme provocate dall’divampato aneldove alloggiava. Una donna di 37 anni èpropria abitazione la scorsa: era circa l’una di oggi, martedì 8 dicembre 2020, quando il rogo è divampato al secondo piano delCapodoglio di via Nicolini, in zona San Giuliano. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti oltre ai mezzi dei Vigili del fuoco anche i sanitari del 118 e le volanti della polizia. Nulla da fare, però, per la vittima. Leggi anche >> Napoli, bimba di 6 mesi salvata dalla Sma con il farmaco più costoso al mondoin: ...

