Renzi minaccia Conte sulla gestione dei soldi del Recovery: “Si fermi, a meno che non abbia un’altra maggioranza”. Rimandato il Cdm (Di martedì 8 dicembre 2020) Italia Viva tira la corda sulla cabina di regia governativa per il Recovery Fund, in cui non ha rappresentanti, e la struttura di commissari che dovrebbe supervisionare i progetti da finanziare con i 209 miliardi di euro in arrivo dall’Unione Europea. E passa dalla minaccia di rottura al ricatto. Maria Elena Boschi fa da apripista, Ettore Rosato mischia le carte e Matteo Renzi ci mette il carico. La sostanza è un affondo verbale e l’avviso di un voto contrario che rischia di provocare la crisi tra governo e Renziani. “Spero di no, ma temo di sì”, dice al Corriere della Sera l’ex ministra delle Riforme e ribadisce il leader di Italia Viva al Tg2. “Se le cose rimangono come sono voteremo contro”, sintetizza l’ex premier. E ancora, parlando di “pasticcio istituzionale”, nel pomeriggio: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020) Italia Viva tira la cordacabina di regia governativa per ilFund, in cui non ha rappresentanti, e la struttura di commissari che dovrebbe supervisionare i progetti da finanziare con i 209 miliardi di euro in arrivo dall’Unione Europea. E passa dalladi rottura al ricatto. Maria Elena Boschi fa da apripista, Ettore Rosato mischia le carte e Matteoci mette il carico. La sostanza è un affondo verbale e l’avviso di un voto contrario che rischia di provocare la crisi tra governo eani. “Spero di no, ma temo di sì”, dice al Corriere della Sera l’ex ministra delle Riforme e ribadisce il leader di Italia Viva al Tg2. “Se le cose rimangono come sono voteremo contro”, sintetizza l’ex premier. E ancora, parlando di “pasticcio istituzionale”, nel pomeriggio: ...

