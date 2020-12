Real Sociedad, David Silva e Oyarzabal in dubbio per il Napoli (Di martedì 8 dicembre 2020) Real Sociedad al lavoro in vista della sfida di domani sera in Europa League contro il Napoli di Gennaro Gattuso Real Sociedad al lavoro in vista della sfida di domani sera in Europa League contro il Napoli di Gennaro Gattuso. Lavoro personalizzato per David Silva e Mikel Oyarzabal che quindi domani sera potrebbero non essere in campo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 dicembre 2020)al lavoro in vista della sfida di domani sera in Europa League contro ildi Gennaro Gattusoal lavoro in vista della sfida di domani sera in Europa League contro ildi Gennaro Gattuso. Lavoro personalizzato pere Mikelche quindi domani sera potrebbero non essere in campo. Leggi su Calcionews24.com

