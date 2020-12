Pfizer convince gli scienziati, meno bene AstraZeneca (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La fase finale della corsa al vaccino è entrata nel vivo. Dopo la fase degli annunci, ieri per la prima volta l’efficacia dei primi vaccini anti-Covid è stata discussa in termini scientifici al di là e al di qua dell’Atlantico. La Food and Drug Administration (Fda), l’agenzia statunitense che autorizza i farmaci, ha diffuso una relazione decisamente favorevole sul vaccino prodotto dalle aziende Pfizer e BioNTech. La rivista britannica Lancet, invece, ha pubblicato i risultati dello studio clinico su 23 … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La fase finale della corsa al vaccino è entrata nel vivo. Dopo la fase degli annunci, ieri per la prima volta l’efficacia dei primi vaccini anti-Covid è stata discussa in termini scientifici al di là e al di qua dell’Atlantico. La Food and Drug Administration (Fda), l’agenzia statunitense che autorizza i farmaci, ha diffuso una relazione decisamente favorevole sul vaccino prodotto dalle aziendee BioNTech. La rivista britannica Lancet, invece, ha pubblicato i risultati dello studio clinico su 23 … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

giadif : Lo dico da persona tendenzialmente pro-vaccini: 'sta roba della Pfizer, da quello che ho letto, non mi convince nem… - 29luglio1971 : RT @quotidiacanarie: #IostoconCrisanti e non solo io e non siamo #novax ma il #VaccinoAntiCovid non convince neanche gli scienziati. Eviden… -

Ultime Notizie dalla rete : Pfizer convince Cosa non convince del vaccino russo Il Post Covid: come sta andando il vaccino in Inghilterra. Chi sono stati i primi a riceverlo

La prima donna a ricevere il farmaco è Margaret Keenan, 91 anni la prossima settimana. Il primo uomo si chiama William Shakespeare. Il ministro Sanità inglese: "Virus ancora mortale. Attenersi alle re ...

Mattarella si farà vaccinare appena possibile. Per convincere i cittadini.

Il capo dello Stato annuncia di essere pronto a farsi somministrare il vaccino, nel rispetto dell'ordine stabilito dalle autorità sanitarie. Mentre ...

La prima donna a ricevere il farmaco è Margaret Keenan, 91 anni la prossima settimana. Il primo uomo si chiama William Shakespeare. Il ministro Sanità inglese: "Virus ancora mortale. Attenersi alle re ...Il capo dello Stato annuncia di essere pronto a farsi somministrare il vaccino, nel rispetto dell'ordine stabilito dalle autorità sanitarie. Mentre ...