Milan, Ibrahimovic prosegue il recupero: segnali positivi nei controlli (Di martedì 8 dicembre 2020) E' sempre più vicino il rientro di Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante del Milan, che durante la gara contro il Napoli si è procurato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, prosegue il recupero e gli esami a cui si è sottoposto ieri hanno dato esiti rincuoranti, ma lo staff medico rossonero non vuole forzare i tempi per evitare ricadute. Difficile quindi vedere in campo lo svedese nella trasferta di mercoledì prossimo contro il Genoa o nella gara di domenica contro il Parma a San Siro. SportFace.

