"Maleducato. Oggi moralista, ma ieri i soldi in nero...". Il Re delle discoteche inchioda Beppe Grillo: chi era (davvero) da ragazzo (Di martedì 8 dicembre 2020) Una vita avventurosa, colma di eventi indimenticabili che spesso si sovrappongono alle pagine più importanti della storia del nostro paese. Lello Liguori è stato per quasi quarant' anni il gestore del Covo di Nord Est, di Santa Margherita nonché dello Studio 54 di Milano ed altre decine di locali sparsi in tutta la nostra penisola. Oggi ha ottantasei anni e, pur essendo sia fisicamente che intellettualmente lucidissimo, sta trascorrendo questo periodo in una RSA a Milano in attesa di essere operato agli occhi che non vedono più come una volta. Lello Liguori ebbe un ruolo anche nel cercare di risolvere il rapimento di Aldo Moro. Bettino Craxi, infatti, cercò, attraverso piste parallele, di ritrovare il politico italiano; una di queste venne affidata proprio a Lello Liguori che, nella deposizione avvenuta in commissione d'inchiesta 12 luglio 2017 presieduta ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020) Una vita avventurosa, colma di eventi indimenticabili che spesso si sovrappongono alle pagine più importanti della storia del nostro paese. Lello Liguori è stato per quasi quarant' anni il gestore del Covo di Nord Est, di Santa Margherita nonché dello Studio 54 di Milano ed altre decine di locali sparsi in tutta la nostra penisola.ha ottantasei anni e, pur essendo sia fisicamente che intellettualmente lucidissimo, sta trascorrendo questo periodo in una RSA a Milano in attesa di essere operato agli occhi che non vedono più come una volta. Lello Liguori ebbe un ruolo anche nel cercare di risolvere il rapimento di Aldo Moro. Bettino Craxi, infatti, cercò, attraverso piste parallele, di ritrovare il politico italiano; una di queste venne affidata proprio a Lello Liguori che, nella deposizione avvenuta in commissione d'inchiesta 12 luglio 2017 presieduta ...

Libero_official : 'Vi svelo i peccatucci del giovane Beppe #Grillo'. Il 'Re delle discoteche' Lello Liguori tratteggia un ritratto co… - LaviLavi : @matteosalvinimi ho visto oggi la puntata di #cartabianca , lei e #augias . È stato maleducato e ha sfoggiato la su… - maleducato_real : Sento ODORE di 11% oggi non so perché ... #noneladurso - valkiller8 : Tra l'altro oggi la direttiva è far continuare a giocare anche sui fuorigioco netti. Mi fa piacere. Eh ma Mirante è stato maleducato. - gidarialessia : Bambino in fila alla cassa del supermercato: “Papà oggi voglio essere maleducato e mangiare le caramelle mentre gua… -

Ultime Notizie dalla rete : Maleducato Oggi A Nuova Fano non basta: "Servono più controlli" il Resto del Carlino Beppe Grillo, l'ex amico Lello Liguori: "Oggi moralista, da giovane maleducato e amava il nero. Vi svelo tutti i suoi peccatucicci"

Oggi ha ottantasei anni e, pur essendo sia fisicamente che intellettualmente lucidissimo, sta trascorrendo questo periodo in una RSA a Milano in attesa di essere operato agli occhi che non vedono più ...

A Nuova Fano non basta: "Servono più controlli"

"Dalla ristrutturazione della primavera del 2019, costata 950mila euro, all’abbandono di oggi". L’associazione e lista civica Nuova Fano lamenta che una delle aree più belle della città, il Pincio, "s ...

Oggi ha ottantasei anni e, pur essendo sia fisicamente che intellettualmente lucidissimo, sta trascorrendo questo periodo in una RSA a Milano in attesa di essere operato agli occhi che non vedono più ..."Dalla ristrutturazione della primavera del 2019, costata 950mila euro, all’abbandono di oggi". L’associazione e lista civica Nuova Fano lamenta che una delle aree più belle della città, il Pincio, "s ...