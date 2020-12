Lazio-Brugge | le formazioni ufficiali

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 8 dicembre 2020) Gara decisiva per lache dopo 20 anni si gioca la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Basta un pareggio alla squadra di Inzaghi per accedere al turno successivo. Queste le(3-5-2) Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Hoedt; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. All. Inzaghi(4-3-1-2): Mignolet; Clinton Mata, Kossounou, Ricca, Sobol; Vormer, Vanaken, Balanta; De Ketelaere; Diatta, Lang. All. Clement. Foto: Daily Star L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.