La Serie C debutta su Sky, si parte con Avellino-Bisceglie: non sarà l'unica (Di martedì 8 dicembre 2020) La Serie C debutta su Sky. L'emittente satellitaria, dopo i problemi riscontrati da Eleven Sport ed il periodo di trasmissione delle gare live gratis su YouTube, ha piazzato la zampata risolutiva annettendo anche diverse partite di Lega Pro al suo ricco bouquet sportivo. Sky trasmetterà fino a 15 partite per ogni giornata del terzo campionato calcistico italino in diretta pay-per-view su Sky Primafila. Da domani (mercoledì 9 dicembre) sarà possibile acquistare i singoli incontri al prezzo di 4,99€ a partita. Si comincia alla grande con le prime tre partite in programma alle ore 15: Piacenza-Novara (Sky Sport 251), Fermana-Arezzo (Sky Sport 252) e Avellino-Bisceglie (Sky Sport 253). Serie C su Sky: le parole dell'emittente televisiva e delle Lega Pro Ecco le dichiarazioni ...

