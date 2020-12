Kim Basinger, il broncio più sexy e coraggioso di Hollywood (Di martedì 8 dicembre 2020) Con la sua bellezza eterea Kim Basinger ha fatto girare la testa di Alec Baldwin, Prince, Richard Gere, Eminem e… un po’ tutto il mondo, in effetti, complice il suo iconico spogliarello nel famosissimo 9 settimane e ½. Con il film culto degli anni ottanta dalle tinte sofisticatamente erotiche, Kim Basinger si impone nell’immaginario collettivo come angelo dalla sensualità elegante. “Un ghiaccio bollente”, per dirla alla Hitchcock, e citare lo stesso ghiaccio che Mickey Rourke le sgocciola sul corpo in un’altra indimenticabile scena del film. Con 9 settimane e ½ Basinger buca lo schermo a tal punto che non sarà più possibile pensare al termine “spogliarello” senza associarvi la patinata figura dell’attrice e il suo striptease tra le ombre delle persiane. Kim Basinger tornerà a sorprendere il pubblico con la sua ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 8 dicembre 2020) Con la sua bellezza eterea Kimha fatto girare la testa di Alec Baldwin, Prince, Richard Gere, Eminem e… un po’ tutto il mondo, in effetti, complice il suo iconico spogliarello nel famosissimo 9 settimane e ½. Con il film culto degli anni ottanta dalle tinte sofisticatamente erotiche, Kimsi impone nell’immaginario collettivo come angelo dalla sensualità elegante. “Un ghiaccio bollente”, per dirla alla Hitchcock, e citare lo stesso ghiaccio che Mickey Rourke le sgocciola sul corpo in un’altra indimenticabile scena del film. Con 9 settimane e ½buca lo schermo a tal punto che non sarà più possibile pensare al termine “spogliarello” senza associarvi la patinata figura dell’attrice e il suo striptease tra le ombre delle persiane. Kimtornerà a sorprendere il pubblico con la sua ...

