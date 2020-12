Johnson vola a Bruxelles sperando nella svolta (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Hope springs eternal, la speranza è l’ultima a morire. Così Boris Johnson, pronto a recarsi a Bruxelles nella tana del “nemico” già oggi per parlare vis à vis con Ursula von der Leyen, ha commentato lo stallo vischioso in cui versano le trattative per evitare una Brexit senza accordo e che nemmeno i suoi quaranta minuti al telefono di lunedì sera con la stessa von der Leyen avevano sbloccato. Ha anche aggiunto che si augura che prevalga la ragione, ma … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Hope springs eternal, la speranza è l’ultima a morire. Così Boris, pronto a recarsi atana del “nemico” già oggi per parlare vis à vis con Ursula von der Leyen, ha commentato lo stallo vischioso in cui versano le trattative per evitare una Brexit senza accordo e che nemmeno i suoi quaranta minuti al telefono di lunedì sera con la stessa von der Leyen avevano sbloccato. Ha anche aggiunto che si augura che prevalga la ragione, ma … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

susanna769 : RT @frustametafora: Prima fa la voce grossa, e poi? Fa finta di cambiare idea per dare la colpa alla UE? Boris #Johnson fa marcia indietro… - sadape54 : Brexit, ultima chiamata: Johnson vola da Von der Leyen per scongiurare il «no deal» - salfasanop : RT @frustametafora: Prima fa la voce grossa, e poi? Fa finta di cambiare idea per dare la colpa alla UE? Boris #Johnson fa marcia indietro… - ValeryMell1 : RT @frustametafora: Prima fa la voce grossa, e poi? Fa finta di cambiare idea per dare la colpa alla UE? Boris #Johnson fa marcia indietro… - foggylady : RT @frustametafora: Prima fa la voce grossa, e poi? Fa finta di cambiare idea per dare la colpa alla UE? Boris #Johnson fa marcia indietro… -

Ultime Notizie dalla rete : Johnson vola Brexit, Johnson vola da Von der Leyen per scongiurare il no deal Corriere della Sera IMSA: i team Magnus e Archangel assieme con la Acura nel 2021

I due team hanno scelto di collaborare per prendersi cura della NSX GT3 che schiereranno in Classe GTD nel 2021 per Andy Lally e John Potter.

Brexit: ad un passo dal no deal. Ultima parola a von der Leyen e Johnson

Il premier britannico volerà a Bruxelles nei prossimi giorni per tentare un ultimo accordo last-minute con la Ue per la Brexit ...

I due team hanno scelto di collaborare per prendersi cura della NSX GT3 che schiereranno in Classe GTD nel 2021 per Andy Lally e John Potter.Il premier britannico volerà a Bruxelles nei prossimi giorni per tentare un ultimo accordo last-minute con la Ue per la Brexit ...