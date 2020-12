Incubo aviaria in Giappone: abbattuti migliaia di polli (Di martedì 8 dicembre 2020) L’influenza aviaria si sta abbattendo nel sud-ovest del Giappone con conseguente abbattimento di circa 36mila polli a Miyakonojo, città dove è presente uno dei maggiori stabilimenti di produzione di carne. Si tratta di un virus ad alta patogenicità. È la seconda ondata di aviaria in poco meno di un mese. Il primo caso venne segnalato nei primi giorni di novembre nella prefettura di Kagawa, seguito da casi in Fukouka, Hyogo, Miyazaki e Nara. L’allarme è scattato dopo la morte sospetta di 72 galline. I test effettuati sugli animali hanno confermato l’agente patogeno. Le 94 fattorie poste vicino lo stabilimento dove è apparso il virus, non potranno trasferire polli e merce. Le autorità governative hanno ordinato l’abbattimento di 134mila polli. Le operazioni di abbattimento sono state ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 8 dicembre 2020) L’influenzasi sta abbattendo nel sud-ovest delcon conseguente abbattimento di circa 36milaa Miyakonojo, città dove è presente uno dei maggiori stabilimenti di produzione di carne. Si tratta di un virus ad alta patogenicità. È la seconda ondata diin poco meno di un mese. Il primo caso venne segnalato nei primi giorni di novembre nella prefettura di Kagawa, seguito da casi in Fukouka, Hyogo, Miyazaki e Nara. L’allarme è scattato dopo la morte sospetta di 72 galline. I test effettuati sugli animali hanno confermato l’agente patogeno. Le 94 fattorie poste vicino lo stabilimento dove è apparso il virus, non potranno trasferiree merce. Le autorità governative hanno ordinato l’abbattimento di 134mila. Le operazioni di abbattimento sono state ...

