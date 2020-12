Il baule di Natale

Leggi su tpi

(Di martedì 8 dicembre 2020) Bentornati a tutti, come promesso oggi affronteremo il capitolo presepe. Che sia per dare sfogo alla creatività o mettere alla prova la propria manualità, la realizzazione del presepe è un momento magico in grado di riunire grandi e piccini. I materiali che principalmente impiego sono tre: cartone, polistirolo e sughero. Se è la prima volta vi consiglio di partire col cartone o polistirolo, sono più semplici da ritagliare e assemblare. Il sughero è per chi ha già più confidenza con il bricolage. Per cominciare occorre disegnare su un foglio guida le parti che andranno ritagliate e poi incollate tra loro con la nostra fedele colla calda. Le misure ricordate che dovranno essere proporzionali alle statuine che avete. Non abbiate paura di essere imperfetti, state costruendo un presepe non un ponte autostradale! Una volta messi insieme i pezzi, via con la colorazione! Potrete usare i ...