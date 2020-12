Germania, in Sassonia nuovo lockdown: scuole e negozi chiusi per far calare i contagi (Di martedì 8 dicembre 2020) Il Land della Sassonia, in Germania, torna al lockdown: da lunedì prossimo saranno chiuse le scuole, gli asili infantili e i negozi, per tentare di far calare il numero dei contagi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 8 dicembre 2020) Il Land della, in, torna al: da lunedì prossimo saranno chiuse le, gli asili infantili e i, per tentare di faril numero dei. L'articolo .

Il Land della Sassonia, in Germania, torna al lockdown: da lunedì prossimo saranno chiuse le scuole, gli asili infantili e i negozi, per tentare di far calare il numero dei contagi.

Il "principio della speranza" non farà abbassare i numeri del contagio da Covid in Germania, quindi bisogna agire. In fretta e duramente ...

