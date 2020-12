Francesco Oppini incontra Zorzi al Grande Fratello Vip: “Non avere paura di nulla, ti aspetto fuori” (Di martedì 8 dicembre 2020) Emozionante incontro tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip, l’ex gieffino rassicura l’amico Francesco Oppini è rientrato nella casa più spiata d’Italia ieri, durante la 24esima puntata del Grande Fratello Vip, per avere un confronto con Tommaso Zorzi. Nei mesi trascorsi insieme nella casa i due hanno stretto una bellissima e importante amicizia. Quando Oppini ha deciso venerdì scorso di lasciare il reality Tommaso ha sofferto molto. Zorzi si è sfogato con alcuni suoi compagni di avventura, ai quali ha ammesso che prova per Francesco sentimenti importanti, pensa di essersi innamorato di lui. Durante il loro confronto ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 8 dicembre 2020) Emozionante incontro trae TommasoalVip, l’ex gieffino rassicura l’amicoè rientrato nella casa più spiata d’Italia ieri, durante la 24esima puntata delVip, perun confronto con Tommaso. Nei mesi trascorsi insieme nella casa i due hanno stretto una bellissima e importante amicizia. Quandoha deciso venerdì scorso di lasciare il reality Tommaso ha sofferto molto.si è sfogato con alcuni suoi compagni di avventura, ai quali ha ammesso che prova persentimenti importanti, pensa di essersi innamorato di lui. Durante il loro confronto ...

mattino5 : Il dolce risveglio di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini in diretta dalla casa del #GFVIP #Mattino5 - zaynsun_ : RT @RamaTrash8: Buongiorno a Tommaso Zorzi, Stefania Orlando, Mamma Armanda e Francesco Maria Oppini.?? Non so voi, ho visto già tremila vo… - AnnalisaRivetti : RT @namelessniic: “nessun uomo mi ha mai fatto piangere tranne francesco maria oppini” io così da settembre #gfvip - kiarafaz1 : RT @sere_artx: Francesco Maria Oppini. Persona speciale? #gfvip - alichiuse : Comunque buongiorno, copio una mia compatriota Oppiner e spillo un teuccio. La stagione l'ha spaccata Francesco Opp… -