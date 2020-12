Covid, Crisanti e la previsione: "Sicuro un inverno con molti decessi" (Di martedì 8 dicembre 2020) Per Crisanti è inevitabile la terza ondata di coronavirus in inverno, e invita a non abbassare la guardia a Natale. Coronavirus, Crisanti: “Terza ondata è una certezza” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 8 dicembre 2020) Perè inevitabile la terza ondata di coronavirus in, e invita a non abbassare la guardia a Natale. Coronavirus,: “Terza ondata è una certezza” su Notizie.it.

Adnkronos : #Crisanti: 'Terza ondata certa, Italia avrà record morti in Europa' - repubblica : Il microbiologo Crisanti: 'Parlare di sci con 600 morti al giorno? Non è un Paese normale' - Corriere : Crisanti: «Si parla di sci con 600 morti al giorno. Non siamo un Paese normale» - ontoxy : RT @Adnkronos: #Crisanti: 'Terza ondata certa, Italia avrà record morti in Europa' - francopercolla : RT @Adnkronos: #Crisanti: 'Terza ondata certa, Italia avrà record morti in Europa' -