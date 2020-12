Ciclismo, Mark Cavendish si pagherà lo stipendio alla Deceuninck-Quick Step con uno sponsor! “Noi non avevamo budget per lui” (Di martedì 8 dicembre 2020) È notizia di tre giorni fa il passaggio di Mark Cavendish alla Deceuninck-Quick Step per la prossima stagione, ma quest’oggi emergono dettagli davvero molto interessanti sulle modalità dell’accordo tra il velocista britannico e la squadra belga. Patrick Lefevere, manager del team Deceuninck-Quick Step, ha confermato che la firma del 35enne sprinter inglese è arrivata nel corso dell’ultima settimana con Cavendish che ha contribuito riuscendo a trovare le risorse finanziarie per pagare il suo contratto grazie ad uno sponsor (fonte: Cyclingnews). Di seguito le dichiarazioni di Lefevere a proposito dell’accordo con Cannonball. “Dopo l’ultima gara a De Panne era in hotel a Kortrijk, l’ho invitato nel mio ufficio e mi ha ... Leggi su oasport (Di martedì 8 dicembre 2020) È notizia di tre giorni fa il passaggio diper la prossima stagione, ma quest’oggi emergono dettagli davvero molto interessanti sulle modalità dell’accordo tra il velocista britannico e la squadra belga. Patrick Lefevere, manager del team, ha confermato che la firma del 35enne sprinter inglese è arrivata nel corso dell’ultima settimana conche ha contribuito riuscendo a trovare le risorse finanziarie per pagare il suo contratto grazie ad uno sponsor (fonte: Cyclingnews). Di seguito le dichiarazioni di Lefevere a proposito dell’accordo con Cannonball. “Dopo l’ultima gara a De Panne era in hotel a Kortrijk, l’ho invitato nel mio ufficio e mi ha ...

