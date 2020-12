Cashback al via, ma ancora problemi sull’app IO (Di martedì 8 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Primo giorno di “Cashback”, ma sull’app IO si registrano ancora problemi di caricamento dati. Sui social molti utenti segnalano disservizi e blocchi sull’applicazione, sulla quale al momento – come ha potuto verificare AGI – e’ ancora impossibile inserire i dati di carte di credito e debito, passo fondamentale per ottenere i rimborsi del 10% sugli Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di martedì 8 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Primo giorno di “”, maIO si registranodi caricamento dati. Sui social molti utenti segnalano disservizi e blocchilicazione, sulla quale al momento – come ha potuto verificare AGI – e’impossibile inserire i dati di carte di credito e debito, passo fondamentale per ottenere i rimborsi del 10% sugli Impronta Unika.

