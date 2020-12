Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2020 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 7 dicembre 2020)DEL 7 DICEMBREORE 09.05 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE CLAUDIO VELOCCIA PERCORRENDO VIA TIBURTINA SI RALLENTA A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL AERONAUTICA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONE A PALESTRINA SI STA IN CODA SULLA VIA PEDEMONTANA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIALE PIO 12° CHIUSA AL TRAFFICO LA STATALE 675 UMBRO LAZIALE PER DISSESTO DEL MANTO STRADALE, ATTIVE DEVIAZIONI TRA VITERB NORD E LA PROVINCIALE TUSCANESE NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA SALUTE PUBBLICA, VI INVITIAMO AD OSSERVARE SEMPRE TUTTE LE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE. RICORDIAMO CHE SONO VIETATI GLI ...