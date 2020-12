"Una tale perdita di orgoglio, dignità e onore non la credevo possibile". Becchi a valanga sul M5s (Di lunedì 7 dicembre 2020) Gli onorevoli grillini che in Parlamento voteranno no alla riforma del Mes saranno espulsi dal Movimento 5 Stelle. E Paolo Becchi su Twitter commenta sconcertato la "museruola" che i vertici del Movimento hanno messo alla fronda, e questo "nonostante l'intervento di Beppe Grillo", nota l'editorialista di Libero. Un Grillo che si era espresso a chiare lettere contro il meccanismo salva-Stati. "Sono stato in una fase importante dentro il MoVimento e me ne sono andato da tempo - ammette Becchi, con più di una punta di amarezza -. Non credevo si potesse arrivare a questa perdita di orgoglio, di dignità, di onore pur di rimanere attaccati alla poltrona". Mercoledì, il responso. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Glivoli grillini che in Parlamento voteranno no alla riforma del Mes saranno espulsi dal Movimento 5 Stelle. E Paolosu Twitter commenta sconcertato la "museruola" che i vertici del Movimento hanno messo alla fronda, e questo "nonostante l'intervento di Beppe Grillo", nota l'editorialista di Libero. Un Grillo che si era espresso a chiare lettere contro il meccanismo salva-Stati. "Sono stato in una fase importante dentro il MoVimento e me ne sono andato da tempo - ammette, con più di una punta di amarezza -. Nonsi potesse arrivare a questadi, di, dipur di rimanere attaccati alla poltrona". Mercoledì, il responso.

acmilan : Well, such a masterclass goal couldn't go unnoticed ?? @Ibra_official's priceless header takes the prize ?? Una t… - borghi_claudio : @RobertoBurioni Caro professore, mi pare che lei confermi il concetto che una cretinata è tale anche con 'pirreviù'… - MaurAnt1 : @rkmontanari @LatinLoser @Capitan78840348 @LoGnorante @chicoforte È giusto dire 'perché non si parla di più del pr… - annacz64 : RT @DucaleVenezia: #BuonLunedì 'In nessun'altra città come a Venezia, ho trovato una tale unità della vita odierna con la vita che ci parla… - Nannarella20 : @susy43279731 Semplificare così un tale argomento non mi sembra la strada giusta da intraprendere per una corre… -

Ultime Notizie dalla rete : Una tale Responsabilità medica per violazione della libertà di autodeterminazione del paziente salvisjuribus.it Per la sanità italiana serve un grande piano occupazionale

nel corso di questa pandemia le emergenze a cui le istituzioni, in particolare Governo e Regioni, devono far fronte, sono molteplici e l’urgenza di assumere provvedimenti – non sempre attuati con la i ...

All’ospedale di Savigliano una Cardiologia sempre più tecnologica

Al “Santissima Annunziata” una nuova sala di elettrofisiologia e impianti pace makers e defibrillatori. Ecco il progetto “Sincope Unit” finanziato dall’associazione “Cuori in Mente” ...

nel corso di questa pandemia le emergenze a cui le istituzioni, in particolare Governo e Regioni, devono far fronte, sono molteplici e l’urgenza di assumere provvedimenti – non sempre attuati con la i ...Al “Santissima Annunziata” una nuova sala di elettrofisiologia e impianti pace makers e defibrillatori. Ecco il progetto “Sincope Unit” finanziato dall’associazione “Cuori in Mente” ...