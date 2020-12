**Ue: Faraone, 'bozza Cdm ricevuta all'una di notte, Recovery dossier fantasma'** (Di lunedì 7 dicembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 7 dicembre 2020) su Notizie.it.

Ue: Faraone, 'Conte abbia buonsenso, riveda sue posizioni su gestione Recovery'

Bozza decreto Covid, ecco i limiti agli spostamenti tra Regioni e Comuni durante le feste. Misure valide per 50 giorni

È atteso stasera in Consiglio dei ministri il decreto Covid, che disegnerà la cornice normativa con le misure anti-contagio a partire dal 4 dicembre. Il provvedimento, cui il governo starebbe lavorand ...

Piste da sci e crociere: cosa manca ancora per l’accordo sul dpcm di Natale

Il governo si appresta a varare il nuovo dpcm, in vigore dal 4 dicembre, contenente le regole per il Natale. Ma il testo non è ancora chiuso e restano da sciogliere alcuni nodi su cui dibatte la maggi ...

