Toscana zona arancione, ordinanza Giani: "Spostamenti tra comuni, ecco le regole" (Di lunedì 7 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Toscana zona arancione da ieri e nuova ordinanza del governatore Eugenio Giani che consente gli spostamenti tra comuni limitrofi in alcune circostanze. "Ho solo cercato di offrire la massima chiarezza ai miei concittadini nel rispetto del Dpcm, con prudenza, intelligenza e soprattutto buonsenso", spiega il presidente della Regione parlando dell'ordinanza. In un'intervista al Corriere della

