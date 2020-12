Scuole | a Cercola vince la paura del Covid | “In classe si torna a gennaio”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – “Rispetterò senza commentare tutte le eventuali critiche” così il primo cittadino dinzo Fiengo, comunica che nel comune alle porte di Napoli Est ledi ogni ordine e grado resteranno chiuse, almeno fino al prossimo 7 gennaio. Il ritorno inin presenza, come appena comunicato nella nuova ordinanza regionale, asarà quindi solo per gli asili nido, quelli per i bimbi dagli 0 ai 3 anni. Per tutti gli altri si continuerà con la Dad, fino alla sosta per le festività natalizie. “È stata una decisione sofferta ma necessaria” ha spiegato il sindaco che solo oggi – in mattinata – aveva comunicato l’ottavo decesso per coronavirus in città. Il Comune, al confine orientale del capoluogo campano, ha conosciuto infatti la ...