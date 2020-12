Sant’Ambrogio, la festa di Milano con la Scala senza pubblico (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ambrogio, ancora prima di diventare santo, ha portato doni a Milano che resistono tuttora. Basti pensare ai quattro giorni in più a Carnevale. Da santo patrono ha invece una festa che cade il 7 dicembre il giorno prima di un’altra festività della Chiesa, l’Immacolata, così da portare un lungo fine settimana di ferie alla vigilia del Natale. Leggi su vanityfair (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ambrogio, ancora prima di diventare santo, ha portato doni a Milano che resistono tuttora. Basti pensare ai quattro giorni in più a Carnevale. Da santo patrono ha invece una festa che cade il 7 dicembre il giorno prima di un’altra festività della Chiesa, l’Immacolata, così da portare un lungo fine settimana di ferie alla vigilia del Natale.

IvoMandarino : Oggi, Vigilia dell'Immacolata Concezione, è anche la Festa di Sant'Ambrogio, Dottore della Chiesa, Teologo, Filosof… - p_giampaolo : Per chi fa il ponte e chi invece no, oggi è lunedì, vigilia di un dì di Festa. Oggi è la festa di Sant'Ambrogio, so… - DisciplesDu : Festa di Sant’Ambrogio: É tra i grandi santi dottori della Chiesa d’Occidente. Vescovo di Milano, inventore degli i… - franxkenteen : È Sant'Ambrogio. Di solito è il giorno in cui faccio l'albero, da tre anni sono sempre col mio ragazzo, abbiamo pas… - vvsbts : domani sant'ambrogio all'unic4tt tipo festa nazionale -

