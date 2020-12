Salerno, il Natale arriva in moto per una mamma ed i suoi due bimbi (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvrà una casa ed un tetto dove trascorrere il Natale con i suoi bimbi di 11 mesi e 4 anni, Daniel ed Anna, la 24enne di origini nigeriane, ma proveniente da Bologna la cui storia e richiesta d’aiuto ha commosso e messo in moto ( è davvero il vado di dirlo) la sezione motociclisti dei vigili urbani di Salerno. La giovane mamma, in possesso di regolare permesso di soggiorno, si è infatti rivolta a loro per chiedere aiuto e gli agenti della municipale non hanno perso tempo e si sono dati da fare per trovare la migliore accoglienza per la donna ed i suoi due piccoli. Dopo aver attivato i servizi sociali ed informato il tribunale per i diritti dei minori, i caschi bianchi si sono occupati di tutto il percorso anche di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvrà una casa ed un tetto dove trascorrere ilcon idi 11 mesi e 4 anni, Daniel ed Anna, la 24enne di origini nigeriane, ma proveniente da Bologna la cui storia e richiesta d’aiuto ha commosso e messo in( è davvero il vado di dirlo) la sezioneciclisti dei vigili urbani di. La giovane, in possesso di regolare permesso di soggiorno, si è infatti rivolta a loro per chiedere aiuto e gli agenti della municipale non hanno perso tempo e si sono dati da fare per trovare la migliore accoglienza per la donna ed idue piccoli. Dopo aver attivato i servizi sociali ed informato il tribunale per i diritti dei minori, i caschi bianchi si sono occupati di tutto il percorso anche di ...

