Rino Gaetano | l’album “Mio fratello è figlio unico” dall’8 dicembre in edicola

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 7 dicembre 2020) La breve, ma intensa, carriera di uno straordinarioda rivivere in un album indimenticabile:. Indall’ 8, il disco del cantautore crotonese sarà la settima uscita dei GRANDI ALBUM ITALIANI, collana curata da Paolo Maio, responsabile del catalogo Sony Music, e composta da trenta capolavori del nostro panorama musicale in cd da collezione. Morire per ottenere il riconoscimento di grande artista. È il 2 giugno del 1981 e la musica italiana perdein un tragico incidente a Roma. Solo cinque anni prima, nel ‘76, il cantautore calabrese aveva pubblicato il secondo album della carriera...