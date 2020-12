Quando il tuo ragazzo è transgender: Alice e Dario soli “contro tutto e tutti” (Di lunedì 7 dicembre 2020) . “Mi chiedono se sono lesbica, che problemi ho, come faccio a stare con una persona del genere…”. Alice e Dario raccontano la loro esperienza come coppia LGBTQ. Cisgender etero lei, transgender etero lui. Insieme da quattro anni, hanno dovuto affrontare le discriminazioni di amici e parenti che giudicano la loro relazione “anormale”. “Non vengo giudicato per i miei pregi o per i miei difetti – spiega Dario – ma solo in quanto persona trans e, di conseguenza, indegno di stare con Alice”. Uniti da ormai quattro anni, Alice e Dario sono una coppia LGBTQ: ragazza cisgender etero lei, ragazzo transgender etero lui. Sin dal primo momento, il loro amore è stato pesantemente segnato dall’ostilità di molti amici e colleghi e dagli stigmi di ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 7 dicembre 2020) . “Mi chiedono se sono lesbica, che problemi ho, come faccio a stare con una persona del genere…”.raccontano la loro esperienza come coppia LGBTQ. Cisgender etero lei,etero lui. Insieme da quattro anni, hanno dovuto affrontare le discriminazioni di amici e parenti che giudicano la loro relazione “anormale”. “Non vengo giudicato per i miei pregi o per i miei difetti – spiega– ma solo in quanto persona trans e, di conseguenza, indegno di stare con”. Uniti da ormai quattro anni,sono una coppia LGBTQ: ragazza cisgender etero lei,etero lui. Sin dal primo momento, il loro amore è stato pesantemente segnato dall’ostilità di molti amici e colleghi e dagli stigmi di ...

