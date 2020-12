Pescatori in ostaggio: sindaco Mazara '100 giorni da sequestro, delusi e amareggiati' (4) (Di lunedì 7 dicembre 2020) (Adnkronos) - Poi il sindaco Salvatore Quinci denuncia anche il fatto che i Pescatori stranieri non hanno avuto le stesse attenzioni dei colleghi mazaresi. "Noi abbiamo un presidio permanente in Sala giunta - dice - è costituito da uomini e donne italiani e tunisini. Qui a Mazara abbiamo oltre 3.000 tunisini residenti ufficiali. Per cui, a Mazara si percepisce una certa unità. Ma c'è stato un episodio drammatico per la sua crudezza cioè la telefonata ai familiari ha riguardato solo i Pescatori italiani e non quelli stranieri. Questo forse sarà stato per logiche diplomatiche, per cui all'ambasciata italiana è stato consentito di fare una telefonata solo ai cittadini italiani e non certo per una volontà discriminatoria. Ma si è fatta una forma di distinzione tra italiani e non italiani che ha creato ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) (Adnkronos) - Poi ilSalvatore Quinci denuncia anche il fatto che istranieri non hanno avuto le stesse attenzioni dei colleghi mazaresi. "Noi abbiamo un presidio permanente in Sala giunta - dice - è costituito da uomini e donne italiani e tunisini. Qui aabbiamo oltre 3.000 tunisini residenti ufficiali. Per cui, asi percepisce una certa unità. Ma c'è stato un episodio drammatico per la sua crudezza cioè la telefonata ai familiari ha riguardato solo iitaliani e non quelli stranieri. Questo forse sarà stato per logiche diplomatiche, per cui all'ambasciata italiana è stato consentito di fare una telefonata solo ai cittadini italiani e non certo per una volontà discriminatoria. Ma si è fatta una forma di distinzione tra italiani e non italiani che ha creato ...

Palermo, 7 dic. (Adnkronos) - "C'è molta delusione qui a Mazara del Vallo, sono sincero. La speranza di poter vedere i nostri uomini entro Natale è ormai appesa a un filo...". A quasi cento giorni dal ...

La protesta per i pescatori di Mazara. Quasi 100 giorni sequestrati in Libia

Le trombe suonate dai pescherecci ormeggiati al porto di Mazara del Vallo. Uno, due, tre, quattro e più minuti, ...

