Paupisi, al via il concorso “Creiamo il Natale” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti All’interno del progetto natalizio “Una Luce di Speranza per Paupisi” promosso dal Comune e dalla Pro loco di Paupisi rientra anche l’iniziativa “Creiamo il Natale”, concorso di presepi ed alberi. A presentare il concorso e’ il Presidente della Pro Loco paupisana Dario Orsillo: “In un’emergenza come quella che stiamo vivendo per la pandemia di COVID-19, la paura della situazione nuova, inattesa e potenzialmente dannosa per la salute nostra e per quella dei nostri famigliari, una crisi economica che sta colpendo le attività e le nostre certezze e la necessità di una condizione di isolamento sociale comportano una inevitabile sensazione di malessere interiore. Non possiamo, però, – aggiunge Orsillo – permettere che Il Natale 2020 la festa a nostro avviso più ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti All’interno del progetto natalizio “Una Luce di Speranza per” promosso dal Comune e dalla Pro loco dirientra anche l’iniziativaildi presepi ed alberi. A presentare ile’ il Presidente della Pro Loco paupisana Dario Orsillo: “In un’emergenza come quella che stiamo vivendo per la pandemia di COVID-19, la paura della situazione nuova, inattesa e potenzialmente dannosa per la salute nostra e per quella dei nostri famigliari, una crisi economica che sta colpendo le attività e le nostre certezze e la necessità di una condizione di isolamento sociale comportano una inevitabile sensazione di malessere interiore. Non possiamo, però, – aggiunge Orsillo – permettere che Il Natale 2020 la festa a nostro avviso più ...

NTR24 : Paupisi, Pro Loco e Comune insieme: “Non permetteremo al covid di spazzare via il Natale” - zazoomblog : Paupisi Orsillo: “Al Covid non permetteremo di spazzare via il Natale: ecco il cartellone” - #Paupisi #Orsillo:… -

Ultime Notizie dalla rete : Paupisi via Paupisi| Al via "Accendi il Natale". Il sindaco Coletta: "Teniamo viva la magia del Natale tra noi" LabTV Paupisi, al via “Accendi il Natale”

Nonostante il momento di emergenza Covid il Comune di Paupisi e la Pro Loco di Paupisi hanno messo in piedi un cartellone natalizio di iniziative. Ad ...

Natale nel Sannio, eventi annullati per il covid ma i comuni non rinunciano a luminarie e addobbi

La pandemia non cancella lo spirito natalizio nel Sannio: sono diversi i comuni che hanno deciso di ricreare l’atmosfera della festa più attesa dell’anno attraverso l’installazione di luminarie e addo ...

Nonostante il momento di emergenza Covid il Comune di Paupisi e la Pro Loco di Paupisi hanno messo in piedi un cartellone natalizio di iniziative. Ad ...La pandemia non cancella lo spirito natalizio nel Sannio: sono diversi i comuni che hanno deciso di ricreare l’atmosfera della festa più attesa dell’anno attraverso l’installazione di luminarie e addo ...