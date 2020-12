Patrick Zaki resta in carcere per altri 45 giorni, la decisione della Corte. Amnesty: 'Vergognoso' (Di lunedì 7 dicembre 2020) altri 45 giorni di custodia per Patrick Zaki. Lo ha stabilito una Corte antiterrorismo del Cairo ieri, secondo quanto annuncia in un tweet l'ong Eipr di cui fa parte il ricercatore egiziano, studente ... Leggi su leggo (Di lunedì 7 dicembre 2020)45di custodia per. Lo ha stabilito unaantiterrorismo del Cairo ieri, secondo quanto annuncia in un tweet l'ong Eipr di cui fa parte il ricercatore egiziano, studente ...

