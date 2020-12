Non è l’Arena, Luca Telese attacca Daniele Leali che gli risponde fuori di sè: “Non fare il perbenista, ora dico cosa hai fatto tu nel tuo passato” e Telese è in grosse difficoltà (Di lunedì 7 dicembre 2020) A Non è l’Arena ne succedono davvero di tutti i colori perché Giletti è un giornalista che non le manda certo a dire e gli ospiti che vanno in studio da lui, spesso, sono altrettanto diretti e schietti. Massimo Giletti, dopo aver avuto la scorta a seguito di minacce ricevute da boss mafiosi ha dichiarato che si é sentito molto solo perché nessuno si è fatto sentire da lui quando ne aveva molto bisogno ma, nonostante tutto e nonostante non sia affatto felice di avere la scorta continua dritto per la sua strada e va sempre al sodo. Qualche domenica fa, dopo aver attaccato il presidente della regione Campania, De Luca si è sentito dire da quest’ultimo che a Napoli quelli come Giletti li ricoverano per coma etilico. Giletti nella puntata successiva ha detto che a lui De Luca sta pure ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 7 dicembre 2020) A Non ène succedono davvero di tutti i colori perché Giletti è un giornalista che non le manda certo a dire e gli ospiti che vanno in studio da lui, spesso, sono altrettanto diretti e schietti. Massimo Giletti, dopo aver avuto la scorta a seguito di minacce ricevute da boss mafiosi ha dichiarato che si é sentito molto solo perché nessuno si èsentire da lui quando ne aveva molto bisogno ma, nonostante tutto e nonostante non sia affelice di avere la scorta continua dritto per la sua strada e va sempre al sodo. Qualche domenica fa, dopo averto il presidente della regione Campania, Desi è sentito dire da quest’ultimo che a Napoli quelli come Giletti li ricoverano per coma etilico. Giletti nella puntata successiva ha detto che a lui Desta pure ...

