Mino Magli su Elisabetta Gregoraci: “Pensavo di avere un castello ma era un condominio”. Putiferio in studio da Barbara D’Urso (Di lunedì 7 dicembre 2020) Mino Magli, ex di Elisabetta Gregoraci, è tornato a parlare. In una lettera al settimanale Oggi, l’uomo ha infatti scritto queste parole: “Il primo tradimento è quello fisico e sentimentale, quello alimentato e nutrito dalle tue menzogne ogni qual volta dichiaravi tutta la tua onestà, la tua lealtà ed il tuo amore per me, quello in cui asserivi che tra te e Flavio non vi era che una semplice amicizia. Solo oggi, amareggiato, scopro di aver fatto parte di un popolato condominio“. E durante la puntata di Live, la D’Urso ha preso le difese di Elisabetta dichiarando di non credere alle parole dell’uomo. Ospite in studio, Magli è stato infatti attaccato dalla padrona di casa è dagli altri presenti: “È una frase sessista, non puoi dire ad una donna una frase ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020), ex di, è tornato a parlare. In una lettera al settimanale Oggi, l’uomo ha infatti scritto queste parole: “Il primo tradimento è quello fisico e sentimentale, quello alimentato e nutrito dalle tue menzogne ogni qual volta dichiaravi tutta la tua onestà, la tua lealtà ed il tuo amore per me, quello in cui asserivi che tra te e Flavio non vi era che una semplice amicizia. Solo oggi, amareggiato, scopro di aver fatto parte di un popolato condominio“. E durante la puntata di Live, laha preso le difese didichiarando di non credere alle parole dell’uomo. Ospite inè stato infatti attaccato dalla padrona di casa è dagli altri presenti: “È una frase sessista, non puoi dire ad una donna una frase ...

FQMagazineit : Mino Magli su Elisabetta Gregoraci: “Pensavo di avere un castello ma era un condominio”. Putiferio in studio da Bar… - Ileniasa25 : RT @BITCHYFit: Mino Magli (ancora) contro Elisabetta Gregoraci, ma Barbara d’Urso sbotta: “Io non ti credo” - Gregorelli7 : @2themoon1_ Secondo me partirà da Mino Magli ?? - mimmop61 : Elisabetta Gregoraci, orrore in studio: 'Solo ora ho scoperto cos'era'. Insinuazione intima dall'ex, le ospiti in r… - b3atrixkidd0 : RT @bettyboop2427: #GFVIP Mino Magli non sarà stato un signore ma ha le prove di quello che ha ribadito davanti a milioni di persone. Elisa… -